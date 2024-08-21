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20:29, 21 августа 2024Забота о себе

Названо безопасное для здоровья количество чашек кофе в день

Диетолог Соломатина: в день можно выпивать около четырех чашек кофе

Фото: Unsplash

Здоровый человек в среднем может выпивать до четырех чашек кофе в день без вреда для здоровья, рассказала «Ленте.ру» диетолог Елена Соломатина. Вместе с тем, норма в разных случаях может отличаться.

«У нас есть симпатическая и парасимпатическая нервные системы. Одна нас возбуждает — мы чувствуем себя окрыленными, бодрыми. Но, чтобы мы не перегорели, включается и другая, начинает вырабатываться аденозин, вещество, которое нас успокаивает. Кофеин же занимает рецепторы, где должен быть этот "успокоитель"», — рассказала Соломатина.

Кофеин, как объяснила эксперт, не дает возможности закрепиться аденозину, из-за чего организм продолжает работать на пределах своих мощностей, даже если объективно пришло время отдыха. По этой причине в больших количествах кофеин может нанести серьезный урон, в частности, сердечно-сосудистой системе.

«Но проводили исследование на больших группах и выяснили, что, в среднем, человек может выпивать до четырех чашек кофе в день без вреда для здоровья. Более того, это может быть даже полезно, поскольку кофеин — это как физкультура для сердца. Однако большие объемы напитка чреваты уже истощением организма. Также важно помнить, что все индивидуально: один выпьет шесть чашек, и все будет в порядке, другому может стать плохо уже от трех», — предупредила диетолог.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова назвала способы выявить у себя зависимость от кофе. Она рассказала, что отличить любовь к кофейным напиткам от зависимости помогут несколько факторов. По словам эксперта, если употребление кофе превращается в ежедневный ритуал — это привычка, а не зависимость.

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      Наталия Белова
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