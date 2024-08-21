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16:52, 21 августа 2024Мир

МИД обеспокоился попытками Японии «размыть» безъядерный статус японской армии

Захарова: РФ обеспокоена потенциальным размыванием безъядерного статуса Японии

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Москва следит за попытками Токио по расширению военной активности вблизи российских границ и по потенциальному размыванию безъядерного статуса японской армии, которая все активнее участвует в американских ядерных учениях. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Внимательно следим за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке, втягиванием в нее внерегиональных игроков из числа государств-членов НАТО», — отметила дипломат. По ее словам, Москва также внимательно наблюдает за подключением Японии к «совместным ядерным миссиям США и многосторонним учениям» с возможностью отработки задач по использованию ядерного оружия.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе памятной церемонии в Парке мира в Хиросиме на 79-ю годовщину атомной бомбардировки города. Он добавил, что Япония будет и дальше помогать в достижении мира без ядерного оружия, а также выступать в качестве посредника в диалогах между ядерными и безъядерными странами.

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      Виктория Кондратьева
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