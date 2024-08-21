МИД России предупредил о последствиях для напавших на Курскую область террористов

Захарова: напавших на Курскую область будут преследовать без срока давности

Террористов, участвовавших в нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, будут преследовать без срока давности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Свидетельства о множестве преступлений ВСУ против мирного населения Курской области — речь идет б уничтожении жилых домов, взятии россиян в плен, избиении, издевательствах, мародерстве, — все это тщательно фиксируется и отслеживается российскими следственными органами», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что «те террористы, кто не расплатиться» за содеянное в ходе боевых действий, «будут преследоваться без срока давности, пока не понесут должное наказание за нападение на мирных жителей Курской области».

Ранее Захарова заявила, что западные страны санкционировали вторжение Украины на территорию России и всячески его поддерживают. «Публичное поощрение действий террористов, в частности в Курской области, иностранная военная техника, наемники на нашей земле красноречиво свидетельствуют о прямом вовлечении западных союзников», — отметила дипломат.