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12:36, 21 августа 2024Бывший СССР

На Украине призвали к консенсусу по отношению к СССР

Грушецкий: украинцам предстоит выработать консенсус по отношению к СССР

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинскому обществу предстоит выработать консенсус по отношению к СССР. Об этом заявил заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий, передает «РБК-Украина».

«Украинскому обществу и государственным институтам еще предстоит выработать объективный, справедливый и консенсусный взгляд на историю Украины периода СССР», — рассказал социолог.

Так Грушецкий прокомментировал изменение в данных социальных опросов. Согласно КМИС, в 2024 году 54 процента опрошенных украинцев выразили мнение о том, что страна была лишена государственности. При этом 26 процентов заявляли, что некоторую государственность Украина сохранила. В 2013 году, как отмечается, соотношение в этом вопросе было 36 и 40 процентов соответственно.

В начале августа опрос КМИС показал отношение украинцев к работе Верховной Рады и кабинета министров. Согласно опросу, 63 процента респондентов ответили, что плохо или очень плохо оценивают работу Рады, 8 процентов оценили хорошо или очень хорошо, четверть — отнеслись нейтрально, а остальные не определились.

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      Валентин Карант
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