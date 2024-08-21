На Украине заявили о назревающем кризисе ВСУ у Угледара и Купянска

Экс-полковник СБУ Стариков: у ВСУ назревает кризис у Угледара и Купянска

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) назревает кризис на угледарском и купянском направлениях, так как действующие там силы могут быть «разрезаны». Об этом заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«На южнодонецком направлении [у украинской армии] назревает тактический кризис — возле Угледара, только севернее. Серьезные проблемы у нас и на южном фланге купянско-лиманского направления. Потому что им [российским военным] осталось до Оскола некоторое время. Как бы не получилось, чтобы они в двух местах не разрезали нашу группировку, начали проводить операцию — заходят, разрезают, окружают. Ситуация на фронтах очень серьезная», — сказал он.

Стариков также отметил, что тактический кризис уже наблюдается у армии Украины на покровском и торецком направлениях. По его словам, это приведет к выходу Вооруженных сил России к границе Днепропетровской области.

В воскресенье, 18 августа, стало известно о прорыве российских военных под Угледаром. Солдаты армии России перерезали трассу на Константиновку по южно-донецкому направлению, приблизившись к Водяному.