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13:03, 21 августа 2024Бывший СССР

На юге Украины произошел взрыв на энергообъекте

В Николаевской области Украины произошел взрыв на энергообъекте
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Николаевской области на юге Украины произошел взрыв на подстанции. О происшествии на энергообъекте сообщила компания «Николаевоблэнерго» в своем Telegram-канале.

«Энергетическое оборудование пострадало вследствие падения вражеского дрона», — говорится в сообщении.

По данным организации, ночью в регионе также происходили отключения света. К утру компанией были запитаны 408 бытовых и 30 юридических потребителей.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подтвердила взрыв на хранилище топлива в Тернополе. По данным ГСЧС Украины, взрыв произошел после удара Вооруженных сил России в ночь на 20 августа.

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      Александр Курбатов
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