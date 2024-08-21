На юге Украины произошел взрыв на энергообъекте

В Николаевской области Украины произошел взрыв на энергообъекте

В Николаевской области на юге Украины произошел взрыв на подстанции. О происшествии на энергообъекте сообщила компания «Николаевоблэнерго» в своем Telegram-канале.

«Энергетическое оборудование пострадало вследствие падения вражеского дрона», — говорится в сообщении.

По данным организации, ночью в регионе также происходили отключения света. К утру компанией были запитаны 408 бытовых и 30 юридических потребителей.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подтвердила взрыв на хранилище топлива в Тернополе. По данным ГСЧС Украины, взрыв произошел после удара Вооруженных сил России в ночь на 20 августа.