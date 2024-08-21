Названо наказание скандальному актеру за одобрение теракта на Крымском мосту

Актеру Панину грозит до 7 лет за одобрение теракта на Крымском мосту

Актеру Алексею Панину (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) грозит до семи лет лишения свободы за публичное оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Вменяемая артисту статья 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма») предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее 21 августа прокуратура Москвы сообщила, что дело Панина поступило в ведомство для утверждения обвинительного заключения. По версии следствия, в октябре 2022 года он разместил в сети текстовые сообщения с одобрением атаки ВСУ на Крымский мост.

Актер заочно арестован. Он находится в международном розыске.