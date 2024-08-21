Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:42, 21 августа 2024Силовые структуры

Названо наказание скандальному актеру за одобрение теракта на Крымском мосту

Актеру Панину грозит до 7 лет за одобрение теракта на Крымском мосту
Начало событий в новости Уголовное дело в отношении российского актера Панина поступило в прокуратуру

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Актеру Алексею Панину (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) грозит до семи лет лишения свободы за публичное оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Вменяемая артисту статья 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма») предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее 21 августа прокуратура Москвы сообщила, что дело Панина поступило в ведомство для утверждения обвинительного заключения. По версии следствия, в октябре 2022 года он разместил в сети текстовые сообщения с одобрением атаки ВСУ на Крымский мост.

Актер заочно арестован. Он находится в международном розыске.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Звезда «Бригады» назвал мир кошмаром после поездки в Сургут

      Названы самые популярные в России товары из Белоруссии

      Президент Чехии оправдал подрыв «Северных потоков» Украиной

      Венгрия разъяснила ЕС решение ослабить визовый режим с Россией и Белоруссией

      Режиссер сериала «Литейный» высказался о погибшем в Курской области актере

      Стилистка назвала россиянкам модную обувь на осень

      В США спрогнозировали капитуляцию Украины после вторжения в Курскую область

      Стало известно о готовящейся крупной сделке на российском рынке недвижимости

      Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше