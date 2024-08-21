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13:50, 21 августа 2024Силовые структуры

Уголовное дело в отношении российского актера Панина поступило в прокуратуру

Дело актера Панина об оправдании терроризма поступило в прокуратуру
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поступило в прокуратуру Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В ближайшее время сотрудники прокуратуры рассмотрят вопрос об утверждении обвинительного заключения.

Панин обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета») УК РФ. По версии следствия, в октябре 2022 года он разместил в сети текстовые сообщения, содержащие оправдание теракта на Крымском мосту.

Актер заочно арестован. Он находится в международном розыске.

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      Олеся Мицкевич
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