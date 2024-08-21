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17:14, 21 августа 2024Экономика

Названы самые популярные в России товары из Белоруссии

В Белоруссии назвали топ-10 товаров по экспорту в Россию

Фото: Unsplash

В топ-10 наиболее популярных в России товаров, экспортируемых из Белоруссии, входят, в частности сыры, творог, сливочное масло, а также легковые и грузовые автомобили, тракторы и запчасти к ним, рассказал заместитель председателя Белстата Тимофей Жигарев, которого цитирует «БелТА».

В число успешно продающихся в РФ также входят телевизоры, устройства на жидких кристаллах, лазеры, изделия из черных металлов, назвал специалист вошедшие в список позиции из Белоруссии.

Отмечается, что в целом товарооборот Белоруссии и России достиг в первом полугодии уровня в 25,1 миллиарда долларов, что на 6,4 процента больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что белорусские автомобили бренда Belgee, принадлежащего совместному с Китаем предприятию, которое занимается сборкой автомобилей Geely, вошли в десятку самых продаваемых в РФ среди новых машин.

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      Дмитрий Воронин
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