Белорусские автомобили вошли в число самых продаваемых в России

«Открытие»: автомобили Belgee заняли 9-е место по объемам продаж в России

По итогам апреля 2024 года Белорусские автомобили Belgee вошли в десятку самых продаваемых среди новых машин, заняв девятое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков банка «Открытие».

Эксперты отметили, что автомобили этого бренда активно продаются в России с сентября 2023 года. По итогам второго месяца весны 2024-го реализация машин Belgee X50 в стране достигла уровня в 3020 штук.

При этом с начала января в России зарегистрировали в общей сложности 7364 подобных машин. По этому показателю бренд Belgee занял 11 место на отечественном рынке новых автомобилей, резюмировали аналитики.

Белорусский бренд Belgee принадлежит совместному белорусско-китайскому предприятию «Белджи», которое занимается сборкой китайских автомобилей Geely. До сих пор автомобили марки Belgee в России представляли официальные дилеры Geely. Однако теперь в Belgee планируют развивать собственную сеть автосалонов, заключили в банке «Открытие».

Ранее в агентстве «Автостат» анонсировали официальный выход Belgee на российский автомобильный рынок. Дистрибьютером белорусского бренда в РФ станет компания «Слава Моторс Рус».

Запуск дилерской сети состоится 1 июля 2024 года. На первом этапе россиянам будут доступны кроссоверы X50 стоимостью от 2,3 до 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. В среднесрочной перспективе модельный ряд расширят моделью X70, старт продаж которой, как ожидается, состоится во второй половине лета.