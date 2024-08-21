Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:23, 21 августа 2024Экономика

Названы самые простые и безопасные способы вложения денег

Инвестор Кузнецова: вкладывая деньги, стоит присмотреться к IT-компаниям

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спрос на недвижимость сохраняется при любых ипотечных ставках, а значит, это направление для инвестиций сохраняет актуальность. О простых и безопасных способах вложения средств заявила инвестор Юлия Кузнецова, ее цитирует «Пятый канал».

В связи с этим она обратила внимание на такое явление, как флиппинг. Речь идет покупке жилья в скверном состоянии. Потом эту недвижимость ремонтируют и перепродают. Кроме того, ее можно сдать в аренду и получать таким образом пассивный доход.

Также сбережениями можно распорядиться, если выйти на фондовый рынок, где сейчас есть много интересных инструментов. Среди них акции, облигации, фьючерсы и паевые инвестиционные фонды. Если выбрать правильную стратегию, то можно рассчитывать на очень высокий пассивный доход. Как отметила Кузнецова, в настоящее время на Московской бирже открыли уже более 35 миллионов счетов.

Еще один вариант — IPO или первая публичная продажа акций акционерного общества. На старте торгов такие ценные бумаги могут подорожать на 30-50 процентов за один день. Кроме того, можно присмотреться к IT-компаниям. Этот сегмент бизнеса развивается очень активно, и если грамотно вложить деньги в то или иное предприятие, то можно получить неплохой доход.

Не стоит игнорировать и драгоценные металлы. Хотя такой вариант вложения считается устаревшим, есть его обновленные форматы. Например, специальные металлические счета. Кроме того, можно купить акции золотодобывающих компаний.

При этом инвестор призвала россиян, которые делают только первые шаги на финансовом рынке, не слушать блогеров, продающих разные курсы о «грамотном вложении денег». Также начинающему инвестору следует сторониться проектов с расплывчатыми предложениями и сомнительной документацией и всегда проверять, есть ли у выбранного проекта лицензия Центробанка.

Ранее сообщалось, что в России недвижимость как была, так и осталась одним из самых безопасных инвестиционных активов. Едва ли не каждый пятый россиянин, решивший купить ее, делает это в целях сохранения своих сбережений.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия начала «задвигать» ВСУ в Курской области. Продвижение украинских войск остановлено

      Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

      Обама оценил размер толпы сторонников Трампа

      Генерала Булгакова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Вор в законе Коля Киргиз оказался жив после сообщения о ликвидации спецназом

      Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

      Объяснена загадка излучения черных дыр

      Путин встретился с премьером Госсовета КНР

      Беспилотники ВСУ массово атаковали российский регион

      Бывший главный тренер сборной Англии выступил с прощальным посланием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше