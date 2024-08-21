Названы самые простые и безопасные способы вложения денег

Инвестор Кузнецова: вкладывая деньги, стоит присмотреться к IT-компаниям

Спрос на недвижимость сохраняется при любых ипотечных ставках, а значит, это направление для инвестиций сохраняет актуальность. О простых и безопасных способах вложения средств заявила инвестор Юлия Кузнецова, ее цитирует «Пятый канал».

В связи с этим она обратила внимание на такое явление, как флиппинг. Речь идет покупке жилья в скверном состоянии. Потом эту недвижимость ремонтируют и перепродают. Кроме того, ее можно сдать в аренду и получать таким образом пассивный доход.

Также сбережениями можно распорядиться, если выйти на фондовый рынок, где сейчас есть много интересных инструментов. Среди них акции, облигации, фьючерсы и паевые инвестиционные фонды. Если выбрать правильную стратегию, то можно рассчитывать на очень высокий пассивный доход. Как отметила Кузнецова, в настоящее время на Московской бирже открыли уже более 35 миллионов счетов.

Еще один вариант — IPO или первая публичная продажа акций акционерного общества. На старте торгов такие ценные бумаги могут подорожать на 30-50 процентов за один день. Кроме того, можно присмотреться к IT-компаниям. Этот сегмент бизнеса развивается очень активно, и если грамотно вложить деньги в то или иное предприятие, то можно получить неплохой доход.

Не стоит игнорировать и драгоценные металлы. Хотя такой вариант вложения считается устаревшим, есть его обновленные форматы. Например, специальные металлические счета. Кроме того, можно купить акции золотодобывающих компаний.

При этом инвестор призвала россиян, которые делают только первые шаги на финансовом рынке, не слушать блогеров, продающих разные курсы о «грамотном вложении денег». Также начинающему инвестору следует сторониться проектов с расплывчатыми предложениями и сомнительной документацией и всегда проверять, есть ли у выбранного проекта лицензия Центробанка.

Ранее сообщалось, что в России недвижимость как была, так и осталась одним из самых безопасных инвестиционных активов. Едва ли не каждый пятый россиянин, решивший купить ее, делает это в целях сохранения своих сбережений.