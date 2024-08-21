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05:10, 21 августа 2024Мир

Немецкий военный назвал причины усиления воинственной риторики в Германии

Военный Розе: попытки реабилитации вермахта усилились из-за конфликта на Украине

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Попытки Минобороны Германии обосновать традиционную связь бундесвера с военнослужащими вермахта связана с намерением повысить боеготовность вооруженных сил страны. Воинственная риторика усилилась с начала конфликта на Украине, рассказал РИА Новости подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе, пишет РИА Новости.

«Большинство населения Германии по-прежнему испытывает очень большое беспокойство в связи с культивацией воинственной риторики, которая набрала огромные обороты с начала войны на Украине», — отметил он.

Ранее военное ведомство Германии выпустило дополнение к документу, регламентирующему «культуру памяти» в немецких войсках. В список внесли достойных подражания военных офицеров вермахта, некоторых из которых состояли в СС. При этом после общественной критики ведомство отменило дополнение.

По словам Розе, частью текущей пропаганды возрождения боеспособности армии является не только провозглашенная министром обороны страны Борисом Писториусом «готовность к войне», но и поиск традиционных смыслов. Немецкие власти предпринимают попытки «возродить» связь с «прискорбными традициями вермахта».

Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия продолжит финансово поддерживать Украину. Хабек также добавил, что обязательства Берлина перед Киевом действительны «без каких-либо "если" и "но"».

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует сокращать военную помощь Украине и в 2025 году собирается направить Киеву средств больше, чем любая другая страна Евросоюза.

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      Марина Совина
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