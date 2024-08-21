В Германии одной фразой высказались о поддержке Украины

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия продолжит поддерживать Украину без всяких «но»

Германия продолжит финансово поддерживать Украину, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью изданию Berliner Morgen Post.

«Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения. Насколько я знаю, это произойдет в конце года», — высказался он.

Хабек добавил, что обязательства Берлина перед Киевом действительны «без каких-либо "если" и "но"». В случае, если ФРГ не сможет оказывать помощь денежными средствами, поддержку придется «оказывать как-то иначе», объяснил вице-канцлер.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует сокращать военную помощь Украине и в 2025 году собирается направить Киеву средств больше, чем любая другая страна Европейского союза (ЕС).