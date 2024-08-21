Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:47, 21 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемый в совершении теракта на БАМе дал признательные показания

Обвиняемый в теракте по заданию Киева на БАМе дал признательные показания

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Обвиняемый в совершении теракта по заданию специальных служб в Северомуйском тоннеле на БАМе дал признательные показания. Он сотрудничает со следствием, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Как уточняется, речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в ноябре 2023 года. Как заявляли в ФСБ РФ, теракт был подготовлен украинскими спецслужбами. Исполнитель был задержан в Омской области 7 декабря, позже ему предъявили обвинение и арестовали.

По данным правоохранительных органов, обвиняемый скрылся сразу после совершения преступления. Его местонахождение установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На данный момент, как отмечается, он «активно способствует расследованию уголовного дела, дает последовательные и признательные показания».

9 декабря центральный районный суд Омска отправил под арест до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева по обвинению в двух терактах на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Мужчина признал в суде, что планировал парализовать движение поездов, чтобы воспрепятствовать транспортировке военных грузов.

Он также заявил, что действовал под контролем украинских спецслужб. Мужчина уточнил, что по указанию соотечественника 1981 года рождения забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на своем автомобиле в Бурятию и установил на цистернах железнодорожных составов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы все пехотинцы». Путин побывал в университете спецназа в Чечне и рассказал о причинах непобедимости России

      52-летняя телеведущая показала фото в бикини

      Сбежавший тигр покалечил четырех человек

      Собянин сообщил об отражении новой попытки подлета беспилотника к Москве

      Обвиняемый в совершении теракта на БАМе дал признательные показания

      В Харьковской области рассказали об избиении жителей украинскими военными

      На покинувших страну россиян распространят статьи КоАП

      Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках в городском округе Подольск

      На Западе начали искать замену Зеленскому

      Маск устроил собственные «президентские выборы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше