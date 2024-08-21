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15:36, 21 августа 2024Культура

Грабители вломились в дом певицы Бьянки

Воры вломились в дом певицы Бьянки и украли дорогие украшения

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, рассказала, что в ее дом пробрались воры. Ее цитирует Super.ru.

По словам артистки, преступников было двое. «Они пролезли через окно — там, где ходят коты. У меня по дому летал попугай мой Боб, воры, видимо, его испугались и убежали. Тем не менее пропали сережки Cartier и браслет Tiffany», — рассказала она.

Исполнительница предположила, что злоумышленники знали, чей дом собираются ограбить. При этом певица решила, что не будет обращаться в полицию.

Ранее Аврора Киба, 18-летняя невеста 62-летнего эстрадного певца Григория Лепса, заявила, что ее обокрали в Ницце.

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      Варвара Кошечкина
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