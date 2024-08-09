18-летнюю невесту Лепса обокрали в Ницце

18-летняя невеста Лепса Киба заявила, что ее обокрали в Ницце

Аврора Киба, 18-летняя невеста 62-летнего эстрадного певца Григория Лепса, заявила, что ее обокрали в Ницце. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли. Вот вам и Ницца. Будьте аккуратны и бдительны. Тапки были и сплыли», — написала девушка.

Ранее сообщалось, что мать Кибы выступила против брака дочери с артистом. «Возможно, она и не против такого зятя, но ее очень смущает разница в возрасте», — сказал инсайдер.

До этого стало известно, что Лепс сделал предложение Кибе, подарив ей кольцо Graff с бриллиантом. 61-летний исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей. По данным СМИ, до этого мать студентки дала согласие на их отношения.