Способность Европы поддерживать Украину без США оценили

Политолог Леви: у Европы есть ресурсы на поддержку Украины без США

Страны Европы способны самостоятельно, без участия США, поддерживать украинский конфликт путем финансирования, передачи оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) на протяжении еще нескольких лет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви.

«Сценарий, при котором США полностью прекратят поддерживать Украину, малореалистичен. Даже в случае победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах стоит помнить, что решение о поддержке Киева принимала не одна партия, это консолидированное решение, — подчеркнул политолог. — Так что вряд ли стоит ожидать от Трампа резких шагов».

Даже в случае отказа США от помощи Киеву, у Европы, считает Леви, достаточно ресурсов для поддержки конфликта на протяжении определенного количества времени.

«Если мы говорим о коротких периодах, ограниченных объемах и не полностью бесплатных поставках, а обмене, например, на зерно, землю и так далее, то поддержка и финансами, и снарядами, оружием возможна, — уверен Леви. — Сегодня, я полагаю, веры в победу Украины нет уже ни у кого, максимально возможным сценарием рассматривается только достижение выгодных переговорных позиций. На это у Европы есть ресурсы».

Он также добавил, что в качестве возможного сценария рассматривается и заморозка противостояния. Но тлеющий на протяжении долгого времени конфликт, подчеркнул политолог, может оказаться крайне невыгодным и тяжелым для России.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия будет продолжать помогать Украине в случае отказа США от поддержки Киева при переизбрании Трампа. Он также подчеркнул, что стремление ФРГ поддерживать Киев действует без «но» и «если».