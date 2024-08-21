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11:38, 21 августа 2024Мир

Премьер Госсовета КНР отметил патриотизм русского народа

Премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил патриотизм русского народа
Ли Цян

Ли Цян. Фото: Yin Bogu / XinHua / Globallookpress.com

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян отметил патриотизм русского народа, заявив, что перед встречей с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Его слова передает РИА Новости.

«Я еще больше почувствовал великий патриотизм русского народа, и это напоминает мне о тех непростых и славных временах, когда 70 лет тому назад мы вместе сражались с фашистами и защищали мир для всего человечества», — заявил Ли Цян.

Премьер Госсовета добавил, что Россию и Китай связывает «прочная, крепкая и непоколебимая» дружба. Она, по словам Ли Цяна, является «общим ценным достоянием» Москвы и Пекина. Он также выразил уверенность в том, что переговоры пройдут в конструктивном духе и позволят российской и китайской сторонам «сверить часы по ходу исполнения исторических договоренностей».

В ходе встречи Ли Цян также заявил, что крепкие отношения России и Китая выдержали международную турбулентность.

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      Елизавета Мытарева
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