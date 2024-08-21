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14:30, 21 августа 2024Экономика

Раскрыт интервал движения поездов по ВСМ между Москвой и Петербургом

Заммэра Ликсутов: поезда по ВСМ Москва — Петербург будут ездить каждые 15 минут

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить каждые 15 минут. Интервал движения раскрыл заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пишет ТАСС.

«Жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, и две наши столицы будут намного ближе друг к другу, почти в два раза, чем есть сегодня», — отметил замглавы столицы.

ВСМ пройдет по территории шести российских регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. К 2030 году новая железная дорога сможет ежегодно перевозить 23 миллиона человек.

Спроектировать и построить скоростную магистраль между Москвой и Петербургом должны в 2024-2028 годах, а ввести ВСМ в эксплуатацию собираются во втором квартале 2028-го — об этом говорится в распоряжении правительства.

Ранее россиянам показали терминал ВСМ, который планируют построить у площади Восстания в Санкт-Петербурге. В проекте предусмотрена связь с Дальним и Пригородным дворами, а также с двусветным залом Московского вокзала. Подъехать к терминалу можно будет с трех сторон: с Лиговского проспекта, с Военной улицы и с улицы Черняховского.

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      Нина Ташевская
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