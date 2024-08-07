Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:11, 7 августа 2024Экономика

Россиянам показали терминал ВСМ в Санкт-Петербурге

Стало известно, как будет выглядеть терминал ВСМ в Санкт-Петербурге

Изображение: Первый Проектный Институт

В сети появились изображения проекта терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), который планируют построить у площади Восстания в Санкт-Петербурге. Изображения показал «Первый проектный институт», передает «Фонтанка».

По данным издания, градостроительный совет Петербурга рассмотрит архитектурно-строительный облик терминала 7 августа. В проекте предусмотрена связь с Дальним и Пригородным дворами, а также с двусветным залом Московского вокзала. Подъехать к терминалу можно будет с трех сторон: с Лиговского проспекта, с Военной улицы и с улицы Черняховского.

Изображение: Первый Проектный Институт

Для разгрузки подходов к вокзалу со стороны площади Восстания терминал планируют построить на территории квартала исторических складов Кокоревых с устройством привокзальной площади и улично-дорожной сети на территории бывшей конфетной фабрики «Блигкен и Робинсон». В объем терминала будут включены исторические здания складов Кокоревых.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. На реализацию проекта столица выделит 34,1 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов пообещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

      На Украине решили эвакуировать несколько тысяч человек из Сумской области

      Военный отпросился с СВО для спасения семьи от наводнения в российском регионе

      Минобороны России опубликовало карту боев в граничащей с Курской областью территории

      Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы ГУ МЧС Кубани 120 миллионов рублей

      Россиянам показали терминал ВСМ в Санкт-Петербурге

      В Швейцарии заявили о планах привлечь Россию ко второму саммиту по Украине

      Израиль нанес новые удары по Ливану

      Стало известно о минировании путей снабжения ВСУ

      Главврача российского центра ядерной медицины отправили в СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше