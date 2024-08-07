Россиянам показали терминал ВСМ в Санкт-Петербурге

Стало известно, как будет выглядеть терминал ВСМ в Санкт-Петербурге

В сети появились изображения проекта терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), который планируют построить у площади Восстания в Санкт-Петербурге. Изображения показал «Первый проектный институт», передает «Фонтанка».

По данным издания, градостроительный совет Петербурга рассмотрит архитектурно-строительный облик терминала 7 августа. В проекте предусмотрена связь с Дальним и Пригородным дворами, а также с двусветным залом Московского вокзала. Подъехать к терминалу можно будет с трех сторон: с Лиговского проспекта, с Военной улицы и с улицы Черняховского.

Для разгрузки подходов к вокзалу со стороны площади Восстания терминал планируют построить на территории квартала исторических складов Кокоревых с устройством привокзальной площади и улично-дорожной сети на территории бывшей конфетной фабрики «Блигкен и Робинсон». В объем терминала будут включены исторические здания складов Кокоревых.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. На реализацию проекта столица выделит 34,1 миллиарда рублей.