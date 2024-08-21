Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:38, 21 августа 2024Забота о себе

Раскрыто неожиданное неприятное последствие злоупотребления кофе

Диетолог Кованова: злоупотребление кофе с молоком грозит набором лишнего веса

Фото: Unsplash

Диетолог София Кованова раскрыла неожиданное неприятное последствие, к которому приводит злоупотребление кофе. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

Эксперт предупредила, что злоупотребление кофе грозит набором лишнего веса. Особенно опасными для фигуры она назвала варианты напитка с коровьим или растительным молоком и сиропами.

Кофе высвобождает сахар в печени — аланин — после чего не хочется есть примерно час, объяснила Кованова. В это время, по ее словам, в крови растет уровень сахара и инсулина, а все потребляемые с напитком углеводы от печенья до молока превращаются в пустые калории, что в итоге и приводит к лишним килограммам.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Диетолог также отметила, что, чтобы взбодриться, надо выпивать чашку этого напитка всего раз в шесть часов — именно столько времени требуется, чтобы кофеин полностью вывелся из организма. Если пить кофе чаще, вместо прилива сил человек получит суетливость, а в некоторых случаях — сонливость, предупредила она. «При раздраженной нервной системе в целом кофе возбуждает вдвойне. Плюс на плюс сработает как минус — и хочется спать. В обратном случае работает по той же схеме», — подчеркнула Кованова.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова назвала способы выявить у себя зависимость от кофе. Она рассказала, что отличить любовь к кофейным напиткам от зависимости помогут несколько факторов. По словам эксперта, если употребление кофе превращается в ежедневный ритуал — это привычка, а не зависимость.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Студентка и научный руководитель пропали без вести в горах Алтая

      Правозащитник заявил о незаконности эвакуации россиян из Суджи на Украину

      Глава МИД Украины прокомментировал ратификацию Римского статута

      Журналистку «Дождя» оштрафовали на нарушение закона об иноагентах

      Россиянам посоветовали отказаться от паролей в соцсетях для защиты от кражи аккаунтов

      Мадонну рядом с молодым возлюбленным оценили в сети фразой «бабушку вывели на прогулку»

      Россия оказалась в пятерке крупнейших импортеров китайского чая

      В МИД прокомментировали открытие на Украине памятника ичкерийскому террористу

      Следствие попросило арестовать высокопоставленного сотрудника ФСИН по делу о взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше