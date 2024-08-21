Раскрыто неожиданное неприятное последствие злоупотребления кофе

Диетолог Кованова: злоупотребление кофе с молоком грозит набором лишнего веса

Диетолог София Кованова раскрыла неожиданное неприятное последствие, к которому приводит злоупотребление кофе. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

Эксперт предупредила, что злоупотребление кофе грозит набором лишнего веса. Особенно опасными для фигуры она назвала варианты напитка с коровьим или растительным молоком и сиропами.

Кофе высвобождает сахар в печени — аланин — после чего не хочется есть примерно час, объяснила Кованова. В это время, по ее словам, в крови растет уровень сахара и инсулина, а все потребляемые с напитком углеводы от печенья до молока превращаются в пустые калории, что в итоге и приводит к лишним килограммам.

Диетолог также отметила, что, чтобы взбодриться, надо выпивать чашку этого напитка всего раз в шесть часов — именно столько времени требуется, чтобы кофеин полностью вывелся из организма. Если пить кофе чаще, вместо прилива сил человек получит суетливость, а в некоторых случаях — сонливость, предупредила она. «При раздраженной нервной системе в целом кофе возбуждает вдвойне. Плюс на плюс сработает как минус — и хочется спать. В обратном случае работает по той же схеме», — подчеркнула Кованова.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова назвала способы выявить у себя зависимость от кофе. Она рассказала, что отличить любовь к кофейным напиткам от зависимости помогут несколько факторов. По словам эксперта, если употребление кофе превращается в ежедневный ритуал — это привычка, а не зависимость.

