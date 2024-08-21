Россиянам назвали способы извлечь максимум дохода при открытии накопительных счетов

Роскачество посоветовало при открытии накопительного счета лучше изучить условия

При открытии накопительного счета с высокими ставками стоит лучше изучить предлагаемые условия, напомнили в Роскачестве. Специалисты Центра финансовой экспертизы организации назвали несколько способов, которые позволят извлечь максимум дохода при таких вложениях. С рекомендациями ознакомилась «Лента.ру».

По накопительным счетам ставки доходят до 20 процентов годовых и, скорее всего, такой уровень сохранится до конца года, считают специалисты. В Роскачестве отметили, что часто при открытии накопительного счета вкладчики невнимательно читают условия и из-за этого получают доход ниже ожидаемого.

«Заявленная банком высокая ставка, скорее всего, будет действовать только в первоначальный период после открытия. Обычно это от месяца до трех, затем ставка значительно снизится. К этому нужно быть готовым. С учетом того что переводы самому себе по системе быстрых платежей (СБП) сейчас почти не ограничены комиссией, можно перенести свои деньги в другой банк по истечении срока. Но и здесь нужно быть внимательным и читать условия открытия счета в новом для вас банке», — рассказали в организации.

Еще один прием, который используют финансовые организации, — это сохранение высокой ставки только при больших тратах.

«После истечения первоначального периода банк может выдвинуть дополнительные условия для сохранения относительно высокой ставки. Например, совершать в месяц покупок на сумму не менее Y. Здесь возникает парадоксальная ситуация: накопительный счет предполагает экономию и накопления, а банк просит вас тратить. А без трат по карте ставка может быть настолько мизерной, что вы едва заметите доход», — объяснили эксперты.

Также банки могут предлагать оформить платную подписку, чтобы увеличить процент.

Если банк просит оформить подписку на свои сервисы для увеличения ставки, следует предварительно просчитать доходность. Например, если подписка стоит 199 рублей, а ваш приблизительный доход будет 299 рублей, то стоит ли вообще открывать счет в таком случае? Оплата подписки съест весь доход Роскачество

Следующий ход банков — это высокая ставка на минимальный остаток. В этом случае клиент получает доход в конце месяца на сумму, которая к тому моменту лежит на счете.

«Если в условиях открытия накопительного счета написано, что проценты начисляются в конце месяца на минимальный остаток на счете, то стоит серьезно подумать, нужно ли выбирать такой счет. Накопительный счет изначально задуман как финансовый инструмент, позволяющий снимать и класть деньги без ограничений. При условии начисления на минимальный остаток банк мягко принуждает вас не снимать деньги с накопительного счета вообще», — добавили в Роскачестве.

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