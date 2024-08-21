Россиянин прокапался за компанию с женой и попал в реанимацию с кровотечением

Shot: житель Казани прокапался за компанию с женой и попал в реанимацию

Житель Казани прокапался за компанию с женой и попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. Спасти россиянина медикам не удалось, сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, супруга 30-летнего мужчины увидела в соцсетях рекламу капельниц с витаминами от известного в городе косметолога. Женщина страдала от сильных отеков после родов и подумала, что процедура сможет ей помочь.

Ее подержал муж и также согласился испытать на себе средство для поднятия иммунитета. Россиянка заказала капельницы и препараты. Косметолог приехала к супругам в коттеджный поселок Тургай. Она, по словам женщины, не стала выяснять, есть ли у них какие-то противопоказания и аллергические реакции. Специалист просто вколола мужчине и женщине препарат за 8 тысяч рублей и уехала.

В этот же день муж и жена почувствовали себя плохо: у обоих поднялась температура, их стало рвать кровью. Позже состояние женщины пришло в норму, а мужчину экстренно госпитализировали.

У мужчины был хронический гастрит, несмотря на все усилия врачей, реанимировать его не удалось. Его супруга впоследствии разузнала, что им вкололи препарат от похмелья, который обычно делают алкоголикам и наркоманам. Женщина уверяет, что ее муж спиртное не пил и ничего не употреблял.

Вдова намерена привлечь косметолога к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае женщина обвинила в домогательствах сотрудников реанимации.