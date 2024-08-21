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11:53, 21 августа 2024Спорт

Российская лыжница-чемпионка пропустит сезон-2024/2025 из-за беременности

Олимпийская чемпионка Степанова пропустит сезон-2024/2025 из-за беременности

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова сообщила в своем Telegram-канале, что пропустит сезон-2024/2025 из-за беременности.

«В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу — и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой», — написала спортсменка под фотографиями с детской кроваткой. Она добавила, что вернется на лыжню в олимпийском сезоне-2025/2026.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

Степанова в составе сборной России завоевала золото Игр-2022 в Пекине на эстафете. Спортсменка вошла в историю как самая молодая олимпийская чемпионка. Ей удалось выиграть награду в возрасте 21 года и 39 дней.

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