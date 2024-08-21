Саша Бортич рассказала о предложении продать яйцеклетку

Актриса Саша Бортич рассказала, что один из фанатов предлагал ей продать яйцеклетки для последующего оплодотворения. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
По словам Александры, 57-летний мужчина хочет завести третьего ребенка и для этого обратился к своей любимой артистке.
«Мне надо шесть штук, чтобы наверняка наступила беременность через процедуру ЭКО. Буду благодарен Александре Николаевне за продажу биоматериала», — говорилось в письме поклонника, которое Бортич опубликовала в своем блоге.
Ранее сообщалось, что Саша Бортич показала свое лицо без макияжа и фильтров.