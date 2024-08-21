Саша Бортич рассказала о предложении продать яйцеклетку

Саша Бортич рассказала, что фанат предлагал ей продать свою яйцеклетку

Актриса Саша Бортич рассказала, что один из фанатов предлагал ей продать яйцеклетки для последующего оплодотворения. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Александры, 57-летний мужчина хочет завести третьего ребенка и для этого обратился к своей любимой артистке.

«Мне надо шесть штук, чтобы наверняка наступила беременность через процедуру ЭКО. Буду благодарен Александре Николаевне за продажу биоматериала», — говорилось в письме поклонника, которое Бортич опубликовала в своем блоге.

Ранее сообщалось, что Саша Бортич показала свое лицо без макияжа и фильтров.