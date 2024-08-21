Сбежавший тигр покалечил четырех человек

В Индии тигр сбежал из заповедника Сариска и покалечил четырех человек

В Индии тигр сбежал из национального парка Сариска и атаковал четверых человек. Об этом сообщает Deccan Herald.

Нападения произошли в районе Хайртхал-Тиджара, штат Раджастан, в четверг, 15 августа. Хищник покинул территорию заповедника и атаковал мужчину в районе городе Мундавар, после чего скрылся в близлежащих полях.

Позже он пробрался на фермы у деревни Дарбарпур. Там зверя заметили местные жители и попытались изловить, однако он атаковал их, покалечил троих и убежал. В данный момент в районе, где может находиться агрессивное животное, развернули лагерь сотрудники Департамента лесного хозяйства. Они собираются усыпить тигра и вернуть его в заповедник.

Специалисты точно знают, что территорию заповедника покинул хищник, обозначенный кодом ST 2303. Поиски осложняются тем, что тигр скрывается в густом лесу, где его трудно выследить и поймать. «Мы предупредили жителей окрестных деревень и администрацию района о перемещениях тигра. Прилагаются все усилия, чтобы изловить его», — заявил сотрудник национального парка Ситарам Мина в воскресенье, 18 августа.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр съел фермера. Дикая кошка утащила в лес 55-летнего мужчину.