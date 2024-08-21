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13:42, 21 августа 2024Бывший СССР

На Украине арестовали священника УПЦ

СБУ арестовала священника УПЦ, обвинив в пророссийских заявлениях

Фото: Telegram-канал «СБУ»

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила священника Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в пророссийских заявлениях и прославлении Вооруженных сил России. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным СБУ, настоятель храма Калиновского благочиния публично поддерживал российскую военную операцию на Украине и ожидал прихода российских подразделений в Винницкую область. Сейчас он находится под домашним арестом.

Во время обысков у священника изъяли мобильный телефон и компьютерную технику. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний назвал закон о запрете УПЦ возможностью «отбросить российское ярмо». Он предложил начать диалог ради утверждения единой православной христианской веры на Украине.

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      Илья Таксюр
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