Шольц: Украина не проинформировала Германию о вторжении на территорию России

Украина не проинформировала Германию о вторжении на территорию России перед нападением на Курскую область. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Кишинев, передает Reuters.

Он отметил, что Киев не консультировался с Берлином накануне атаки на российский регион. Он также пообещал, что Германия останется крупнейшим сторонником Украины в Европе.

Ранее лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что вторжение Украины в Курскую область было согласовано с НАТО и не могло состояться без одобрения стран — участниц Североатлантического альянса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила со схожей позицией. Она назвала враньем утверждения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область без помощи Запада. По словам дипломата, иностранная военная техника и наемники на территории России свидетельствуют о прямом вовлечении западных стран в конфликт.