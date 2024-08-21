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17:39, 21 августа 2024Экономика

Спрос на недвижимость в Крыму резко вырос

Продажи недвижимости в Крыму выросли на 40 процентов за два года

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

За последние два года продажи недвижимости в Крыму выросли на 40 процентов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на представителей риэлторских компаний полуострова.

В 2022 году продажи резко упали, но уже через год спрос восстановился, отмечает директор по маркетингу группы компаний «Монолит» Дарья Плотникова. В апреле 2024 года продажи пошли в рост и окончательно стабилизировались к августу. Сейчас этот показатель достиг докризисного уровня и продолжает увеличиваться.

Одной из причин высокого интереса на крымскую недвижимость эксперты называют европейские санкции. Россияне, ранее присматривавшиеся к жилью за рубежом, изменили свои планы и стали вкладывать средства внутри страны, объясняют они.

Сегодняшний всплеск участники рынка объясняют пока еще доступными ценами. После нормализации политической ситуации недвижимость в регионе резко подорожает, заметили специалисты.

Ранее председатель правления РНКБ Михаил Якунин сравнил цены на жилье в Сочи и Крыму. По его оценке, Сочи значительно проигрывает Крыму в части доступной недвижимости. Стоимость апартаментов на берегу и на первой линии полуострова, по его словам, является вполне «разумной», а ставки по ипотеке — одними из наиболее низких.

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      Лилиана Набиуллина
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