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16:38, 21 августа 2024Бывший СССР

Полковник описал тактику выдавливания ВСУ из Курской области

Полковник Матвийчук: Россия создаст условия, чтобы ВСУ отошли из Курской области

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Российская армия будет создавать такие условия, чтобы противник отходил из Курской области в сторону Украины, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он описал тактику выдавливания врага из региона.

«Тяжелые дозоры [ВСУ], так называемые разведывательно-боевые дозоры, пытаются найти возможность все-таки продвинуться вперед. Главная задача — это их обход Суджи и выход на Курск. Вот эти дозоры уничтожаются нами во встречном бою артиллерией, ударами воздушно-космических сил и ракет, а оборону мы будем методически уничтожать, как это было под Донецком, под Авдеевкой. Мы будем разрушать оборонительные сооружения артиллерией. Мы будем наносить удары ФАБами: ФАБ-500, ФАБ-1500. Будем создавать такие условия, чтобы противник отходил в сторону Украины », — предположил эксперт.

Кроме того, российская армия будет вести активные боевые действия в тылу противника, чтобы изолировать район и ограничить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в получении материальных средств и возможности подхода резервов, добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о том, что продвижение ВСУ на курском направлении остановлено и российские силы начали «задвигать» противника обратно.

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      Варвара Кошечкина
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