Траты россиян вышли на максимальный уровень

Ромир: недельные расходы россиян выросли на 23,4 процента

С 12 по 18 августа траты среднестатистической российской семьи на продукты и товары повседневного спроса выросли до 8109 рублей. Об этом сообщил исследовательский холдинг «Ромир».

По его данным, это самый высокий показатель недельных трат россиян с начала 2024 года.

Если сравнивать с аналогичной неделей 2023 года, то объем недельных расходов вырос больше чем на полторы тысячи рублей, или на 23,4 процента.

В июле каждый житель России пожаловался на то, что с приходом лета его расходы выросли. Однако у 45 процентов они остались на прежней отметке. Самыми высокими дополнительными расходами оказались траты на отдых. Почти 50 процентов заявили, что летом ежемесячно стали тратить на 30-40 тысяч рублей больше, чем весной.

Кроме того, выяснилось, что жители РФ стали меньше тратить на питание дома. Доля этих расходов в структуре общих трат домохозяйств снизилась до 33,2 процента.