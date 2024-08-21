Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:51, 21 августа 2024Силовые структуры

Трое осужденных попали под следствие за пропаганду экстремизма в российском СИЗО

В иркутском СИЗО-1 трое осужденных пропагандировали экстремизм среди арестантов

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В иркутском СИЗО-1 трое осужденных пропагандировали экстремизм среди арестантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

В отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремисткой организации»). Двое из них ранее уже были осуждены по статье о незаконном обороте наркотиков. Третий фигурант имеет судимости за имущественные преступления.

По данным следствия, осужденные неоднократно проводили беседы с другими подследственными, находившимися с ними в одной камере СИЗО. В ходе этих бесед фигуранты разъясняли криминальную идеологию экстремистской организации и пропагандировали ненависть и агрессию в отношении представителей власти.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №8 в Забайкальском крае один из заключенных пропагандировал запрещенное в России экстремистское международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев предупредил об опасности попадания России в «переговорный капкан»

      Трамп раскритиковал предложение демократов по ипотеке

      В России продемонстрировали технологию несталкивающихся беспилотников

      Женщина попыталась переехать партнера по дороге на парную терапию

      В США признали превосходство ВПК России над западным

      В российском регионе десятки незахороненных трупов нашли в уличном рефрижераторе

      Врач назвал неожиданные причины выпадения волос

      УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов

      Дважды уходивший из части российский военный сел на шесть лет в колонию

      Россиянин обстрелял стройплощадку из окна квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше