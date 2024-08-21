Трое осужденных попали под следствие за пропаганду экстремизма в российском СИЗО

В иркутском СИЗО-1 трое осужденных пропагандировали экстремизм среди арестантов

В иркутском СИЗО-1 трое осужденных пропагандировали экстремизм среди арестантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

В отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремисткой организации»). Двое из них ранее уже были осуждены по статье о незаконном обороте наркотиков. Третий фигурант имеет судимости за имущественные преступления.

По данным следствия, осужденные неоднократно проводили беседы с другими подследственными, находившимися с ними в одной камере СИЗО. В ходе этих бесед фигуранты разъясняли криминальную идеологию экстремистской организации и пропагандировали ненависть и агрессию в отношении представителей власти.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №8 в Забайкальском крае один из заключенных пропагандировал запрещенное в России экстремистское международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).