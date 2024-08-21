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11:22, 21 августа 2024Силовые структуры

У главы одного из муниципальных округов российского города прошли обыски

В Петербурге прошли обыски у главы МО «Гавань» Нэлли Вавилиной

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге силовики пришли с обыском к главе муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилиной. Об этом сообщает «Фонтанка».

Утром 21 августа в дом к Вавилиной приехали оперативники и следователи, рассказал собеседник издания. Другие подробности пока не разглашаются.

Нэлли Вавилина возглавила «Гавань» в 2019 году. До того, как стать муниципальным депутатом, она была помощницей депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексея Ковалева.

Ранее в нескольких отделах полиции Петербурга прошли следственные действия в рамках уголовного дела о незаконном задержании общественников в ходе конфликта с таксистами-мигрантами.

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