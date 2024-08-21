Украинский Рембо признался в страхе перед российскими дронами

Боец ВСУ Рембо признался в страхе перед БПЛА и бессилии перед артиллерией ВС РФ

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Рембо признался в страхе перед российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом он заявил в интервью изданию «Общественное».

«Больше всего боюсь дронов. Артиллерия работает хаотично, а дроны — это уже все (...). Я думаю, что это не только мой страх, но и большинства военных, которые могут сравнить, как война начиналась и как происходит сейчас», — отметил Рембо.

Украинский военнослужащий также рассказал о бессилии ВСУ перед российской артиллерией. По его словам, в бою «главное смириться, что с артиллерией ты ничего не можешь поделать».

Ранее украинский офицер с позывным Алекс назвал действия российских военных под Торецком «очень толковыми». Он отметил, что на данном направлении Вооруженные силы России активно используют дроны.

