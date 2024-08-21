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02:06, 21 августа 2024Россия

В ЛНР назвали терроризм против россиян частью политики Украины

Тараканов: массовый терроризм стал частью политики Украины в отношении россиян

Фото: Stringer / news.ru / Global Look Press

Массовый терроризм против граждан России давно стал частью политики Украины. Об этом агентству РИА Новости заявил депутат Народного Совета Луганской народной республики (ЛНР) Геннадий Тараканов.

«Украинские власти никогда не скрывали своего восторга и ликования, когда в России происходили те или иные трагедии, теракты, так как сами же становились их организаторами. Неотъемлемой частью политики Украины по отношению к российскому государству, российским гражданам является массовый терроризм», — сказал он.

По словам Тараканова, «террористический киевский режим» был создан на Украине в результате государственного переворота в 2014 году, поддержанного США. Он подчеркнул, что для режима Владимира Зеленского «катастрофой будет тот момент, когда Киев снова станет русским».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник оценил угрозу для региона после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По его словам, линия фронта в ЛНР остается стабильной и предпосылок для ее изменения нет.

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      Артём Верейкин
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