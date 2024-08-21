В московском аэропорту мужчина порезал себе горло и спрыгнул с верхнего этажа

В Шереметьево мужчина порезал себе горло и сбросился с верхнего этажа

В московском аэропорту Шереметьево мужчина порезал себе горло и сбросился с верхнего этажа. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что молодой человек разбил бутылку в аэропорту, перелез через перила, а потом порезал себе горло и спрыгнул вниз. Очевидцы пытались его удержать, но не смогли.

Уточняется, что мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Подробности произошедшего неизвестны.

Ранее в Шереметьево пьяный 29-летний пассажир укусил полицейского во время задержания. По данным издания, мужчина летел из Иркутска в Москву. Во время полета он начал вести себя неадекватно, поэтому пилоты вызвали полицейских. По прилете дебошира ждал наряд. Во время задержания он укусил сотрудника МВД.