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16:02, 21 августа 2024Бывший СССР

В Раде призвали отложить подписание закона о МУС до окончания конфликта

В ВР призвали отложить подписание закона о МУС до окончания конфликта

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Главная оппозиционная партия в Верховной Раде (ВР) Украины «Европейская солидарность» призвала отложить подписание закона о ратификации Римского статута и признании юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) до окончания конфликта. Заявление опубликовано на сайте партии.

«Ратификация Римского статута должна состояться после завершения военного положения (...). "Европейская солидарность" считает ошибочной сегодняшнюю ратификацию без тщательной экспертизы последствий, которые может повлечь за собой это решение», — говорится в публикации.

В партии утверждают, что Россия якобы будет оказывать давление на международные институты с целью фабрикации дел против украинских военных по преступлениям против человечности.

Ранее депутат Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что парламент страны одобрил закон о ратификации Римского статута с поправками, защищающими украинцев от преследования за военные преступления.

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      Глеб Палехов
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