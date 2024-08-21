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10:38, 21 августа 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о потенциальном запрете УПЦ

Депутат Рады Гончаренко: через девять месяцев УПЦ можно будет запретить

Фото: Alina Smutko / Reuters

Если спустя девять месяцев после публикации закона «О религиозных организациях» Украинская православная церковь (УПЦ) не разорвет связи с Москвой, ее можно запретить. О потенциальном запрете рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, сообщает в Telegram издание «Зеркало недели».

«У них есть время, девять месяцев (...). Дальше включается принудительное предписание. Если оно не будет выполняться, тогда ГЭСС (Госслужба по этнополитике и свободе совести, — прим. «Ленты.ру») подает в суд на запрет соответствующей организации», — заявил нардеп.

Он добавил, что до назначения предписания у УПЦ будет девять месяцев для разрыва «связей с Москвой» добровольно.

Ранее на закон о фактическом запрете УПЦ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава украинского государства поблагодарил депутатов Рады за «духовную независимость» страны.

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      Глеб Палехов
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