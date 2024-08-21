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15:46, 21 августа 2024Россия

В России бармена до смерти избили на фестивале за попытку познакомиться с девушкой

В Николо-Ленивце бармена до смерти избили за попытку познакомиться с девушкой

Кадр: Telegram-канал Baza

В деревне Николо-Ленивец Калужской области 34-летнего бармена до смерти избили на фестивале электронной музыки за попытку познакомиться с девушкой. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Брат россиянина отметил, что во время афтерпати молодой человек хотел познакомиться с девушкой, но у той оказался парень, который пустил в ход кулаки.

Бармен пытался постоять за себя, однако к нему подбежали еще трое, повалили на землю и связали шнурами.

По другой версии, с которой ознакомили родственников, парень начал вести себя неадекватно и приставал к посетителям. Будучи связанным, он потерял сознание, позже его обнаружили без чувств. Труп бармена направили в морг.

Ранее сообщалось, что житель Ленинградской области до смерти избил невесту и сдался наутро сотрудникам полиции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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