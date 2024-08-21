В России подростки поставили мальчика на колени и попали на видео

В Хабаровском крае подросток избил сверстника и поставил его на колени

В Хабаровском крае ученик коррекционной школы избил сверстника. Видео с издевательствами над мальчиком опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах ребенок встает на колени и просит прощения за некий проступок. Якобы речь идет о ранее нанесенном оскорблении.

На видео присутствуют несколько детей. По информации канала, все они учатся в коррекционных классах. В конце ролика один из них нанес мальчику несколько ударов.

Ранее похожий случай произошел в Волгограде, где подростки также поставили сверстника на колени. Поводом к этому стал словесный конфликт. Поначалу мальчик отказывается подчиниться, однако после нескольких ударов был вынужден подчиниться требованию обидчика.