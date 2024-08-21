В России разработали антимикробную пленку для хранения продуктов

Российские химики разработали антимикробную биоразлагаемую пищевую пленку

Химики из нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) разработали антимикробную биоразлагаемую пищевую пленку. Она позволяет продлить срок хранения продуктов в 2,5-3 раза, сообщает ТАСС.

В материале содержится модифицированная органическая соль цинка — специальное антибактериальное соединение. Оно не дает проникнуть микробам внутрь еды. Новая пленка в отличие от обычной не так сильно вредит окружающей среде. «За счет крахмала и сахарозы в составе такая пленка разрушается в почве в течение 50-70 лет», — рассказали в вузе.

Разработка нижегородских ученых — первая антимикробная упаковка для пищевой промышленности. До этого технологию применяли только в строительстве и медицине.

Похожую разработку ранее представили бразильские ученые из Государственного университета Кампинаса и Института пищевых технологий. Они создали биоразлагаемую пищевую упаковку на основе лимонена — соединения, которое получают из кожуры цитрусовых.