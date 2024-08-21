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11:42, 21 августа 2024Среда обитания

В России разработали антимикробную пленку для хранения продуктов

Российские химики разработали антимикробную биоразлагаемую пищевую пленку

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Химики из нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) разработали антимикробную биоразлагаемую пищевую пленку. Она позволяет продлить срок хранения продуктов в 2,5-3 раза, сообщает ТАСС.

В материале содержится модифицированная органическая соль цинка — специальное антибактериальное соединение. Оно не дает проникнуть микробам внутрь еды. Новая пленка в отличие от обычной не так сильно вредит окружающей среде. «За счет крахмала и сахарозы в составе такая пленка разрушается в почве в течение 50-70 лет», — рассказали в вузе.

Разработка нижегородских ученых — первая антимикробная упаковка для пищевой промышленности. До этого технологию применяли только в строительстве и медицине.

Похожую разработку ранее представили бразильские ученые из Государственного университета Кампинаса и Института пищевых технологий. Они создали биоразлагаемую пищевую упаковку на основе лимонена — соединения, которое получают из кожуры цитрусовых.

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      Платон Щукин
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