В российском городе рецидивист пришел в гости к знакомым и сжег их вместе с домом

В Хабаровске рецидивист сел пожизненно за убийство знакомых и поджог их дома

В Хабаровске 40-летний рецидивист получил пожизненный срок за расправу над знакомыми и поджог их дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Хабаровскому краю.

Он признан виновным по части 2 статьи 105 («Убийство») и по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК РФ. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статье о расправе.

По данным следствия, преступление произошло в мае 2023 года. Тогда злоумышленник пришел в гости к знакомым в дом, расположенный на Тихой улице. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с друзьями и забил мужчину и его сожительницу. После этого фигурант решил скрыть следы преступления и для этого поджег дом пострадавших, а затем скрылся. Причиненный им ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области суд рассмотрит дело в отношении мужчины, заживо сжегшего сестру.