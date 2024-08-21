В российском регионе возбудили дело из-за обнаружения десятков незахороненных тел

СК возбудил дело в связи с обнаружением 49 непогребенных тел в Ленобласти

Управление Следственного комитета (СК) по Ленинградской области возбудило дело по факту обнаружения 49 незахороненных тел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Дело возбудили по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Максимальное наказание по статье — арест на три месяца.

По данным следствия, чиновники Токсовского городского поселения не организовали погребение тел умерших без родственников и определенного места жительства.

В 2020 году глава Садовского сельского поселения в Адыгее стал фигурантом уголовного дела о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) после заражения коронавирусом более 150 человек на похоронах. В ауле Бжедугхабль прошла похоронная процессия, в которой приняли участие сотни местных жителей и приехавших из Краснодарского края родственников. Одна из пришедших на мероприятие женщин оказалась носительницей вируса. Сначала она заразила 12 членов семьи, а 20 мая стало известно, что число инфицированных дошло до 151.