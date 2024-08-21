Офицер Дэвис: Запад всегда будет отставать от России в сфере ВПК

Западные страны всегда будут отставать от России в военной промышленности. Об этом заявил отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Совокупный потенциал западных стран никогда не сравняется с Россией и ее военно-промышленным комплексом (ВПК). Более того, Запад никогда не превзойдет Москву в этой сфере», — отметил отставной офицер.

По мнению Дэвиса, поддерживая Киев, «Запад подвергает угрозе огромное количество людей». Он подчеркнул, что игнорировать «эти базовые реалии аморально».

15 августа Дэвис заявил, что США используют украинцев для испытания собственного оружия. Таким образом он прокомментировал высказывание сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что Вашингтон «многое узнал о своем оружии благодаря его использованию в боевых действиях на Украине».