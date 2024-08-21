В ВСУ рассказали о невозможности атаковать приграничье России из-за натиска БПЛА

Солдат ВСУ: атаковать приграничные области России не позволяет натиск БПЛА

Натиск российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не позволяет Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать приграничные области РФ. Об этом заявил солдат ВСУ, передает France Info.

По словам украинского военнослужащего, дронов и наносимых ими ударов по ВСУ в приграничье России «становится все больше и больше». Он добавил, что каждый день ВСУ ощущают это сильнее.

Жесткий отпор российских военных украинским подразделениям в приграничных регионах также отметили журналисты издания. Они выразили мнение, что эффект неожиданности от вторжения ВСУ в Курскую область прошел.

Ранее пленный солдат ВСУ назвал атаку ВСУ на Курскую область попыткой послать военнослужащих «на убой». Он заявил, что командование украинской армии хотело данной операцией доказать свою силу, однако она показала их глупость.