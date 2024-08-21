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13:26, 21 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали об отсутствии укреплений в Харьковской области перед наступлением России

Генерал ВСУ Горбенко: перед наступлением России под Харьковом не было укреплений

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Харьковской области перед наступлением Вооруженных сил (ВС) России на некоторых участках отсутствовали оборонительные сооружения. Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Горбенко, передает Hromadske.

Как рассказал изданию военнослужащий, в конце 2023 года он получил распоряжение принять укрепления под Харьковом. Однако при их осмотре Горбенко обнаружил расположенные в низинах и заросшие кустарником опорные пункты.

«Траншеи осыпались. Бетонные постройки не были обустроены как следует, поэтому он отказался их принимать», — говорится в публикации.

В начале августа стало известно о возбуждении Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовного дела из-за неподготовленных фортификаций в Харькове. Сообщалось, что администрация Харьковской области заключила договоры с фиктивными фирмами на поставку материалов для строительства сооружений на 300 миллионов гривен.

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      Екатерина Грищенко
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