В ВСУ рассказали об отсутствии укреплений в Харьковской области перед наступлением России

Генерал ВСУ Горбенко: перед наступлением России под Харьковом не было укреплений

В Харьковской области перед наступлением Вооруженных сил (ВС) России на некоторых участках отсутствовали оборонительные сооружения. Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Горбенко, передает Hromadske.

Как рассказал изданию военнослужащий, в конце 2023 года он получил распоряжение принять укрепления под Харьковом. Однако при их осмотре Горбенко обнаружил расположенные в низинах и заросшие кустарником опорные пункты.

«Траншеи осыпались. Бетонные постройки не были обустроены как следует, поэтому он отказался их принимать», — говорится в публикации.

В начале августа стало известно о возбуждении Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовного дела из-за неподготовленных фортификаций в Харькове. Сообщалось, что администрация Харьковской области заключила договоры с фиктивными фирмами на поставку материалов для строительства сооружений на 300 миллионов гривен.