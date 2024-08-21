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14:32, 21 августа 2024Бывший СССР

Верховная Рада Украины разрешила принудительно отбирать земли под ОПК в Закарпатье

Железняк: Рада разрешила принудительно отбирать земельные участки под ОПК

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины проголосовала за закон, позволяющий отбирать земельные участки в Закарпатской области для строительства объектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и инфраструктуры. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Только что Рада проголосовала, 228 голосов, вот за этот закон №9549 по упрощению процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры», — написал Железняк.

При этом парламентарий опубликовал текст законопроекта, который определяет особенности отчуждения земли по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения. Согласно закону, владельцы участков не имеют права обращаться в суд в случае отчуждения собственности.

Ранее Верховная Рада одобрила ратификацию Римского статута. Киев подписал статут еще в 2000 году, однако он до сих пор не был введен в действие. В случае ратификации документа Международный уголовный суд ООН будет обладать на территории страны юрисдикцией в отношении преступлений, связанных с геноцидом, и преступлений против человечности.

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      Валентин Карант
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