Внутренняя миграция в России постарела

Аналитик РАНХиГС Мкртчян: внутрироссийская миграция упала на 300 тысяч человек

В последние несколько лет внутрироссийская миграция продолжает убывать. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую записку ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никиты Мкртчяна.

Опираясь на данные Росстата, он выяснил, что за пять последних лет внутрироссийская миграция снизилась почти на 300 тысяч человек. В 2018 году количество россиян, перебравшихся в другой регион ради трудоустройства, достигала 3 миллионов человек. В прошлом году этот показатель опустился до 2,7 миллиона человек. Таким образом, если в 2018 году в трудовую миграцию было вовлечено 2,6 процента от всего занятого населения, то к 2023 году можно говорить о 2,2 процента.

Изменился и возрастной состав внутренних трудовых мигрантов. На треть выросла доля граждан, которым от 35 до 49 лет, и вдвое тех, кому больше 55 лет. Одновременно с этим больше чем вдвое упало количество мигрантов в возрасте 15-24 лет. В 1,6 раза снизилась доля 25-29-летних россиян.

Главным центром притяжения временной миграции остались Москва и Московская область, которые в прошлом году привлекли 668 тысяч человек. Еще 325 тысяч человек отправились работать в Ханты-Мансийский автономный округ, а 336 тысяч — в Ямало-Ненецкий.

Подчеркивается, что от такого вида миграции особенно зависят такие сегменты российской экономики, как строительство, добыча полезных ископаемых и сфера услуг.

В феврале 2024 года Росстат сообщил, что чистый миграционный отток из новых российских регионов в январе-ноябре 2023 года достиг 87,6 тысячи человек.

Также есть данные, что дефицит кадров почувствовали все регионы РФ. Особенно чувствительна эта проблема в Сибирском, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах. Есть мнение, что всему виной однонаправленная внутренняя миграция и стабильный отток населения.