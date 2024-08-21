Военный аналитик объяснил цели попытки ВСУ атаковать Москву

Военный эксперт Леонков: ВСУ пытались атаковать Москву из-за неудач под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Москву при помощи беспилотников из-за неудач на курском направлении. Об этом заявил военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд».

Он объяснил, что ВСУ уже девять дней не могут расширить плацдарм в Курской области и несут значительные потери, а также теряют укрепрайоны в Донбассе. «На этом фоне Украина пытается поддержать высокий градус и показать, что у них есть возможности, а потому Запад, по версии офиса Владимира Зеленского, должен продолжать поставлять военную помощь», — считает эксперт.

Он добавил, что Киев также пытался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре столичного региона. Леонков считает, что целью ВСУ могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Помимо этого, эксперт не исключил, что Украина пыталась достичь медийного эффекта. «Однажды вражеский беспилотник долетел до Кремля. В этот раз украинские военные могли попробовать повторить этот сценарий», — напомнил аналитик.

По словам Леонкова, Киев также мог использовать атаку на Москву как аргумент для получения в пользу поставок Западом дальнобойных снарядов.

Ранее Минобороны отчиталось, что в ночь на 21 августа Украина выпустила по России 45 беспилотников, 11 из которых средства противовоздушной обороны уничтожили в Подмосковье. Еще 23 дрона удалось перехватить над Брянской областью, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской и еще 2 — над Курской.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал попытку атаки на город одной из самых масштабных за все время. Он подчеркнул, что в результате падений обломков дронов пострадавших и разрушений на земле нет.