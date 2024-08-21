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08:30, 21 августа 2024Забота о себе

Врач оценила правдивость утверждения о связи размера носа и пениса мужчины

Фото: Joseph Greve / Unsplash

Уролог Рена Малик заявила, что есть убедительные доказательства взаимосвязи между размером носа мужчины и его пениса. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Малик заявила, что получить представление о величине мужских гениталий можно не по рукам или ногам, смотреть надо на нос. По словам врача, японские ученые провели исследование, в ходе которого измерили все части тела мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, включая половой член, и установили, что длина носа напрямую коррелирует с длиной пениса.

Выводы японских ученых подтверждают и результаты, полученные китайскими учеными, которые повторили этот эксперимент в 2023 году на группе мужчин в возрасте от 20 до 56 лет, добавила врач.

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В заключение Малик отметила, что за последние 50 лет длина гениталий мужчины увеличилась в среднем на 2,5 сантиметра. Ученые полагают, что это происходит потому, что половое созревание мальчиков начинается раньше из-за воздействия различных факторов. Из-за этого они получают больше тестостерона, и их пенисы становятся длиннее, объяснила врач.

Ранее врач-терапевт Филиппа Кей развеяла несколько мифов о размере пениса. По ее словам, утверждение, что размер обуви соответствует длине полового члена, не соответствует действительности.

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      Алиса Дмитриева
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